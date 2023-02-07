Генерал Гурулёв: на Украине готовится операция прикрытия

Западные страны на Украине ведут тщательную подготовку к чему-то серьёзному, что требует точных расчётов. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв.

"Если все орут что там [на Украине] все плохо — значит, что-то не то. Скрывается подготовка к чему, что надо четко просчитать. Резервы у них 100% готовятся. Несмотря на поставки Leopard и Abrams — это операция прикрытия, я сразу обратил внимание", — сказал Гурулёв в эфире Первого канала.

Кроме того, генерал выразил обеспокоенность поставками Киеву высокоточного оружия, такого как Excalibur со стороны США, потому что за этим могут стоять некие неизвестные пока планы.

Помимо этого, Гурулёв призвал держать в поле зрения не только американцев и украинцев, но и подразделения из других стран — Словакии, Румынии, Венгрии.