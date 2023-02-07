Генерал Гурулёв: ядерное оружие России образумит НАТО на Западной Украине

Вооружённые силы РФ с помощью крылатых ракет "Калибр" с ядерным зарядом в 50 килотонн способны образумить руководство НАТО, которое стремится к расширению влияния на Западной Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

По его словам, российские военнослужащие могут обратиться к "Калибрам", когда перед ними поставят задачу моментально уничтожить большую группировку войск противника, желающую серьёзно изменить ход боёв.

"Наши "Калибры", имеющие ядерный заряд по 50 килотонн, вполне способны образумить всех", — подчеркнул Гурулёв в своих соцсетях.

Как пояснил генерал, использование ракет "Калибр" поставит большую точку или запятую в украинском конфликте.

Ранее американский политик Джеффри Янг напомнил, что Россия не претендует на Западную Украину, однако хочет добиться её демилитаризации, денацификации и нейтралитета для обеспечения безопасности.