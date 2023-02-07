В Бахмуте (Артёмовске) идут ожесточённые бои, российские войска рвутся к трассе на Константиновку. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
По информации киевских военных корреспондентов, на восток страны прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"Ставки на максимуме. Под Бахмутом сейчас очень жарко. Арта с обеих сторон работает на полную мощность 24/7", — сообщают военкоры.
Российские войска пытаются выйти на трассу Бахмут — Константиновка, а именно, на дорожную развязку в сторону Часов Яра. ВС РФ уже приблизились к водному каналу, который пересекает эту трассу в районе развязки.
"Это менее двух километров от дороги на Часов Яр", — отмечает "Политика страны".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.