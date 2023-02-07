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В Бахмуте идут ожесточенные бои, ВС РФ рвутся к трассе на Константиновку

Силовые структуры

В Бахмуте (Артёмовске) идут ожесточённые бои, российские войска рвутся к трассе на Константиновку. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы.

В Бахмуте идут ожесточенные бои, ВС РФ рвутся к трассе на Константиновку

По информации киевских военных корреспондентов, на восток страны прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Ставки на максимуме. Под Бахмутом сейчас очень жарко. Арта с обеих сторон работает на полную мощность 24/7", — сообщают военкоры.

Российские войска пытаются выйти на трассу Бахмут — Константиновка, а именно, на дорожную развязку в сторону Часов Яра. ВС РФ уже приблизились к водному каналу, который пересекает эту трассу в районе развязки.

"Это менее двух километров от дороги на Часов Яр", — отмечает "Политика страны".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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