RT: боевики ВСУ провалили контратаку под Сватовом из-за застрявших гаубиц M777

Подразделения 14-й и 67-й механизированных бригад ВСУ пытались провести разведку боем при поддержке артиллерии в районе Сватова. Однако так и не смогли осуществить свой план, так как техника застряла. Об этом сообщает RT.

Исправные гаубицы M777 вмёрзли в грунт после развёртывания на боевых позициях из-за морозов. Боевики ВСУ применяли бензопилы и молотки, но задержка в переброске орудий привела к тому, что наземные подразделения столкнулись с российскими танками и отступили на исходные позиции.

"В наиболее сложной ситуации из-за резкой смены погоды и похолодания оказались подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ", — отмечается в материале.

Солдаты оставили буксируемые пушки "Гиацинт-Б" на позициях до улучшения погоды. Однако позже орудия были уничтожены огнём реактивной системы залпового огня "Смерч".