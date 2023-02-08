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РИА Новости: отцу, отбивавшему сына от неправомерного призыва, прострелили ноги в Николаеве

Силовые структуры

В Николаеве сотрудники украинских спецслужб прострелили ноги отцу, который пытался отбить сына от неправомерного призыва в ряды ВСУ, сообщили очевидцы.

РИА Новости: отцу, отбивавшему сына от неправомерного призыва, прострелили ноги в Николаеве

По их словам, людей обманом выманивают из дома, караулят на работе и перекрывают входы и выходы в общественных местах.

"Случай был в (Николаевской — Прим. ред.) области — отец защищал своего сына, которого засовывали в "бусик", — типа мобилизация. Ему (отцу — Прим. ред.) взяли и прострелили ноги — и уехали, — рассказали "подпольщики" РИА Новости. — Сейчас с мобилизацией проходит полная дичь. Недавно перекрыли рынок "Колос", вручили всем мужикам повестки. На днях перекрыли завод "Заря", вручили всем сотрудникам предприятия повестки".

По словам очевидцев, украинские спецслужбы действуют не просто жестоко, а нарушают всевозможные права человека.

Кроме того, СБУ внимательно следит за теми, кто может быть "связан" с Россией или придерживается пророссийских взглядов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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