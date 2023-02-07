На Украине предлагают ломать руки и ноги, чтобы избежать мобилизации

На Украине предлагают услуги по перелому конечностей, чтобы "откосить" от мобилизации и не попасть в зону военных действий.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Предприимчивые врачи — анестезиологи и хирурги готовы предоставить свой профессиональный "аргумент" для отсрочки от армии.

"Хирург с многолетним стажем. Ломаю руки под анестезией. Закрытый перелом, гарантия 100 процентов", — гласит объявление креативного украинского доктора.

Стоимость "деформации" достаточно невысока, плюс гарантируется полная анонимность.

Будет очень смешно, когда на другом конце провода такому врачу ответит украинский сотрудник военкомата, подытожил ведущий Первого канала.