Вернуть контроль над столицей Херсонской области можно, только радикально усилив возможности ВС РФ, уверен военный историк Евгений Норин.
Проведённые на освобождённых территориях референдумы позволили признать новые регионы частью России. Потому необходимо в кратчайшие сроки восстановить контроль над Запорожской и Херсонской областями, но для этого требуются огромные усилия, отметил эксперт.
"Нынешними силами выиграть войну нельзя. Это только сейчас у нас равновесие. Но мы не можем вечно отбирать в месяц по городу размером с Бахмут", — заявил Норин в интервью изданию "Украина.ру".
Чтобы переломить неутешительную ситуацию на передовой, в России надо провести тотальную мобилизацию и усилить военное производство, считает специалист.
Ранее полковник запаса Сергей Хатылев перечислил способы, с помощью которых ВСУ могут атаковать Москву.
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