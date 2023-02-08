Вооружённые формирования Украины (ВФУ) удерживают донбасские города и сёла любой ценой, не считаясь с потерями, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Это связано с тем, отметил он, что именно в Донбассе украинские боевики создали самые мощные укрепрайоны, и когда ВС РФ удастся их прорвать, российская армия почти без препятствий двинется на запад.
"Судя по потерям ВФУ личного состава и военной техники, противник в Донбассе пытается удерживает населённые пункты любой ценой. Если посмотреть на всю карту Украины, подготовленная оборона у них есть в Донбассе, они создавали ее очень долго", — пояснил Леонков в интервью изданию "Известия".
Специалист уточнил, что просто обойти опорные пункты националистов нельзя, так как крайней опасно оставлять мощную группировку ВСУ в тылу.
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