В российской армии накопилось множество вопросов, которые необходимо решить перед началом крупномасштабного наступления, заявил военный историк и журналист Евгений Норин.
"Отвечая на вопрос, когда будет наступление, скажу просто: как только, так сразу. Как только будут решены ключевые проблемы, которые есть у наших вооруженных сил", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Пока, по его словам, нужно разобраться с разведкой, обеспечить подразделения надёжной связью, а артиллерию более точными целеуказаниями. Просто "обстрелять" мобилизованных также недостаточно, добавил Норин, все новые части необходимо укомплектовать техникой и личным составом.
Ранее украинский политолог заверил, что Россия нанесёт ракетный удар по Львову уже в ближайшее время.
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