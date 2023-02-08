Военный историк Норин: ВС РФ пойдут в наступление, когда решат накопившиеся проблемы

В российской армии накопилось множество вопросов, которые необходимо решить перед началом крупномасштабного наступления, заявил военный историк и журналист Евгений Норин.

"Отвечая на вопрос, когда будет наступление, скажу просто: как только, так сразу. Как только будут решены ключевые проблемы, которые есть у наших вооруженных сил", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Пока, по его словам, нужно разобраться с разведкой, обеспечить подразделения надёжной связью, а артиллерию более точными целеуказаниями. Просто "обстрелять" мобилизованных также недостаточно, добавил Норин, все новые части необходимо укомплектовать техникой и личным составом.

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