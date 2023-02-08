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Барбашов: ВСУ превращают Снигирёвку в укрепрайон, минируют поля и дороги

Силовые структуры

Украинские боевики решили превратить Снигирёвку в укреплённой опорный пункт, для чего город наводняется танками, а все окрестные поля и дороги заминированы националистами, сообщил Юрий Барбашов.

Барбашов: ВСУ превращают Снигирёвку в укрепрайон, минируют поля и дороги

"Снигиревку превращают в укреплённый пункт, вокруг нее минируют поля, то есть передвигаться там, кроме как по обозначенным дорогам через блокпосты, в принципе небезопасно для жизни и невозможно", — пояснил глава Снигирёвского района Херсонской области в интервью агентству ТАСС.

Он также добавил, что ВСУ закапывают танки, делая из них огневые точки, на направлениях будущего наступления ВС РФ.

Барбашов отметил, что одна машина с местными жителями уже подорвалась на украинской мине. К тому же, пояснил чиновник, поля и просёлки минируются беспорядочно, а значит боеприпасы будут представлять опасность и ещё долгое время.

Ранее военный эксперт объяснил, почему ВСУ стоят в Донбассе до последнего.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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