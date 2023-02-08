Украинские боевики решили превратить Снигирёвку в укреплённой опорный пункт, для чего город наводняется танками, а все окрестные поля и дороги заминированы националистами, сообщил Юрий Барбашов.
"Снигиревку превращают в укреплённый пункт, вокруг нее минируют поля, то есть передвигаться там, кроме как по обозначенным дорогам через блокпосты, в принципе небезопасно для жизни и невозможно", — пояснил глава Снигирёвского района Херсонской области в интервью агентству ТАСС.
Он также добавил, что ВСУ закапывают танки, делая из них огневые точки, на направлениях будущего наступления ВС РФ.
Барбашов отметил, что одна машина с местными жителями уже подорвалась на украинской мине. К тому же, пояснил чиновник, поля и просёлки минируются беспорядочно, а значит боеприпасы будут представлять опасность и ещё долгое время.
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