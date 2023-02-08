В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за плохих бытовых условий и низких температур отмечается всплеск острых респираторных и простудных заболеваний. Некоторые переросли в хроническую форму из-за запущенности. Об этом сообщил в своём Telegram-канале подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По словам офицера, в полевые госпитали и медучреждения на оккупированной части ДНР с начала недели в массовом порядке стали поступать военнослужащие с запущенными формами отитов, гайморитов и пневмоний.
Также снова появились пациенты с тяжёлыми стадиями обморожений, которые привели к ампутациям конечностей, добавил военный.
На сегодняшний момент стало известно о пяти пациентах которым произвели экзартикуляцию. Одна операция привела к летальному исходу, пишет Марочко.
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