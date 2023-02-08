Киевские власти "пускают на органы" неучтённых военнослужащих украинской армии без признаков ранения в морге Николаевской городской больницы №1. Об этом рассказал активист николаевского подполья в беседе с РИА Новости.
По его данным, украинские власти не учитывают ни в каких реестрах и списках мобилизованных из Николаева. Многие из солдат при этом на связь с родными не выходят.
Подпольщик заявил, что аккуратно выпотрошенные трупы солдат, без признаков ранения, появились в городском морге.
"Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать", — пояснил собеседник издания.
Ранее подпольщик сообщил о жёстких методах мобилизации жителей Николаева в ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.