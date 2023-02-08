РИА Новости: подполье Николаева заявило о морге, где тела бойцов ВСУ пускают на органы

Киевские власти "пускают на органы" неучтённых военнослужащих украинской армии без признаков ранения в морге Николаевской городской больницы №1. Об этом рассказал активист николаевского подполья в беседе с РИА Новости.

По его данным, украинские власти не учитывают ни в каких реестрах и списках мобилизованных из Николаева. Многие из солдат при этом на связь с родными не выходят.

Подпольщик заявил, что аккуратно выпотрошенные трупы солдат, без признаков ранения, появились в городском морге.

"Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать", — пояснил собеседник издания.

Ранее подпольщик сообщил о жёстких методах мобилизации жителей Николаева в ВСУ.