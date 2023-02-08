В Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) прошло совещание, на котором обсуждались вопросы дисциплины и морального состояния армии. В докладе военного прокурора впервые были озвучены факты расправ солдат над офицерами в зоне боёв. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на источники в Киеве.
По их данным, отмечен существенный рост смертности командного состава ВСУ уровня взвод — рота. При этом контрольные проверки некоторых случаев смерти офицеров выявили факты того, что с большой долей вероятности они были убиты не противником, а своими же подчинёнными, не желавшими в ходе боестолкновений выполнять приказы, которые считали самоубийственными.
"Взаимоотношения между солдатами и офицерами ВСУ становятся всё более наряженными. И если раньше неприязнь вызывали офицеры уровня командования батальона и выше, то теперь негативное отношение спустилось и на ротный уровень. Своих командиров солдаты рассматривают, как надсмотрщиков, которые просто гонят их на убой. Факты таких расправ были засекречены и выработаны рекомендации по их недопущению", — заключил аналитик в своём Telegram-канале.
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