Шурыгин: появились факты расправ солдат ВСУ над офицерами в зоне боевых действий

В Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) прошло совещание, на котором обсуждались вопросы дисциплины и морального состояния армии. В докладе военного прокурора впервые были озвучены факты расправ солдат над офицерами в зоне боёв. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на источники в Киеве.

По их данным, отмечен существенный рост смертности командного состава ВСУ уровня взвод — рота. При этом контрольные проверки некоторых случаев смерти офицеров выявили факты того, что с большой долей вероятности они были убиты не противником, а своими же подчинёнными, не желавшими в ходе боестолкновений выполнять приказы, которые считали самоубийственными.

"Взаимоотношения между солдатами и офицерами ВСУ становятся всё более наряженными. И если раньше неприязнь вызывали офицеры уровня командования батальона и выше, то теперь негативное отношение спустилось и на ротный уровень. Своих командиров солдаты рассматривают, как надсмотрщиков, которые просто гонят их на убой. Факты таких расправ были засекречены и выработаны рекомендации по их недопущению", — заключил аналитик в своём Telegram-канале.