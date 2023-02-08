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Подлесный: США переосмыслят поддержку ВСУ после решительного наступления РФ

Силовые структуры

Россия не должна рассчитывать на то, что внешняя политика США изменится после президентских выборов 2024 года. Об этом сообщил глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление Белого дома о продолжении поддержки Киева.

Подлесный: США переосмыслят поддержку ВСУ после решительного наступления РФ

По словам эксперта, решающим фактором, который окажет влияние на позицию Вашингтона по украинскому вопросу, станет ход боевых действий.

"Если Россия (все надеются и говорят об этом) предпримет решительное контрнаступление весной или летом 2023 года, тогда Западу придётся осмысливать новую ситуацию. Надо продолжать наступление в Донецке и других местах, освобождать населённые пункты ЛНР и ДНР, территории Херсонской и Запорожской областей, которые пока остаются под контролем Киева", — сказал Подлесный.

Как подчеркнул специалист, в "риторических" высказываниях о том, что коллективный Запад продолжит помогать Украине, нет ничего нового.

Ранее президент США Джо Байден назвал российскую спецоперацию "испытанием века". Кроме того, он добавил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, "сколько потребуется".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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