Украинский пленный заявил, что его отправили в зону боёв прямо из маршрутки

Военный Вооружённых сил Украины (ВСУ), попавший в российский плен, поделился, что ему вручили повестку, когда он ехал в маршрутке на работу.

По словам пленного, силовики остановили маршрутку, вручили ему повестку, а затем заставили сесть в их машину. Как пояснил мужчина, вместо работы он попал на линию боевого соприкосновения. Кроме того, военный поделился, что не подлежит мобилизации из-за проблем со здоровьем.

"Меня загрузили в машину и привезли на фронт", — подчеркнул пленный в видеозаписи, распространённой пресс-службой Минобороны России.

Украинский военнослужащий добавил, что самостоятельно принял решение сдаться в плен РФ. Он призвал поступать аналогичным образом всех граждан Украины, которые хотят сохранить свою жизнь.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Киев близок к исчерпанию невосполнимого ресурса — живой силы.