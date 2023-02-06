Военкор Сладков: ВС Украины практически полностью исчерпали главный военный ресурс

Украинская армия близка к истощению. На это указывают определённые признаки, которые раскрыл военный корреспондент Александр Сладков.

Так, один из них — это новая волна мобилизации на Украине. Сейчас под неё подходят даже те, кто смог эвакуироваться в страны Европы. Кроме того, в ВСУ начали призывать "средний класс".

"Это очень важный класс людей для современной Украины. Это важнейший признак того, что Украина близка к исчерпанию невосполнимого ресурса — живой силы. Есть много мелких признаков, которые заметны на отдельных участках фронта. Но этот — самый главный", — отметил Сладков.

После того, как в плен ВС России начнут попадать "киевские менеджеры среднего звена", это будет означать лишь одно — кризис ВСУ очень близок.

"Ждём, что за пленные к нам пойдут. Это уже скоро. Мы долго сеяли, долго растили, готовились, тратили усилия — пора собирать урожай", — заключил военкор.