Временно исполняющий обязанности руководителя Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал обстановку на линии боевого соприкосновения крайне сложной.

Речь идёт о районах

"Враг скапливает достаточные резервы и силы, планирует контратаковать", — объяснил чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предупредил, что руководство ВСУ направляет военных в Донбасс с запада Украины.

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