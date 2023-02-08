Временно исполняющий обязанности руководителя Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал обстановку на линии боевого соприкосновения крайне сложной.
Речь идёт о районах
"Враг скапливает достаточные резервы и силы, планирует контратаковать", — объяснил чиновник в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предупредил, что руководство ВСУ направляет военных в Донбасс с запада Украины.
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Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.