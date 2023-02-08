Алаудинов: Киев перебрасывает военных ВСУ в Донбасс с других зон боевых действий

Военно-политическое командование Украины перебрасывает солдат в Донбасс, снимая их с других направлений боевых действий. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, дела в рядах украинской армии "совсем плохи". Он отметил, что Киев направляет в Донбасс резервы с Херсонского и Харьковского направлений, а также с западной части Украины.

"То есть из тыла их перебрасывают сюда", — рассказал Алаудинов в эфире "Соловьёв. Live".

Как пояснил командир "Ахмата", российские подразделения активно продвигаются по всей линии соприкосновения на территории Луганской Народной Республики.

Ранее Алаудинов сообщил, что на стороне киевского режима, скорее всего, сражаются кадровые солдаты Североатлантического альянса. Он подчеркнул: именно поэтому власти Украины жертвуют своими военными ради того, чтобы забрать с фронта тела погибших наёмников.