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Алаудинов: Киев перебрасывает военных ВСУ в Донбасс с других зон боевых действий

Силовые структуры

Военно-политическое командование Украины перебрасывает солдат в Донбасс, снимая их с других направлений боевых действий. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Алаудинов: Киев перебрасывает военных ВСУ в Донбасс с других зон боевых действий

По его словам, дела в рядах украинской армии "совсем плохи". Он отметил, что Киев направляет в Донбасс резервы с Херсонского и Харьковского направлений, а также с западной части Украины.

"То есть из тыла их перебрасывают сюда", — рассказал Алаудинов в эфире "Соловьёв. Live".

Как пояснил командир "Ахмата", российские подразделения активно продвигаются по всей линии соприкосновения на территории Луганской Народной Республики.

Ранее Алаудинов сообщил, что на стороне киевского режима, скорее всего, сражаются кадровые солдаты Североатлантического альянса. Он подчеркнул: именно поэтому власти Украины жертвуют своими военными ради того, чтобы забрать с фронта тела погибших наёмников.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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