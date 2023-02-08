Капитан I-го ранга Дандыкин заявил о роли ВМФ в спецоперации ВС РФ на Украине

Военно-морской флот России принимает полноценное участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что ВМФ РФ — это не просто корабли, а ещё и береговая составляющая.

Черноморский флот и Каспийская флотилия наносят удары высокоточными крылатыми ракетами "Калибр”.

"Это и малые ракетные корабли, и фрегаты, участвуют и береговые ракетные войска, в частности, БРК "Бастион" и "Бал". А ещё участие флота — это морские пехотинцы, которые блестяще себя проявили в освобождении Мариуполя. Я уже не говорю о флотских средствах ПВО и их вкладе в уничтожение морских дронов и воздушных беспилотников", — сказал Дандыкин в беседе с "Военным делом”.

Эксперт подчеркнул, что в начале спецоперации флот обеспечивал оборону острова Змеиный.

На данный момент ВМФ РФ контролирует Азовское море. Он занимается обустройством, гидрографией, сопровождением, осуществляет противодиверсионную службу. По словам Дандыкина, скоро флот ещё больше усилит своё влияние.