Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Telegram-канал "Военный осведомитель" заявил об очередном успехе русской армии.
Под Угледаром продолжаются ожесточённые бои. ВС РФ вошли в юго-восточную часть окраин города.
В ходе штурма украинских позиций бойцами 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота была взята в плен группа военнослужащих ВСУ.
На видео, опубликованном на канале, командир танковой роты Руслан Курбанов выдвигает предложение для остальных боевиков украинской армии: сложить оружие, сдаться и сохранить жизнь. Российский военачальник подчёркивает, что воевать нужно по всем законам чести и международного права.
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Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.