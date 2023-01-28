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Бойцы бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу военных ВСУ под Угледаром

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Telegram-канал "Военный осведомитель" заявил об очередном успехе русской армии.

Бойцы бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу военных ВСУ под Угледаром

Под Угледаром продолжаются ожесточённые бои. ВС РФ вошли в юго-восточную часть окраин города.

В ходе штурма украинских позиций бойцами 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота была взята в плен группа военнослужащих ВСУ.

На видео, опубликованном на канале, командир танковой роты Руслан Курбанов выдвигает предложение для остальных боевиков украинской армии: сложить оружие, сдаться и сохранить жизнь. Российский военачальник подчёркивает, что воевать нужно по всем законам чести и международного права.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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