Лётчик Краснопёров уверен, что Британии не удастся быстро провести подготовку украинских пилотов

Российский лётчик Андрей Краснопёров высказался по поводу обещания премьер-министра Британии Риши Сунака в кратчайшие сроки подготовить пилотов ВСУ.

Краснопёров считает, что такое экспресс-обучение лётчиков — это "что-то из разряда фантастики". Эксперт утверждает, что для должной подготовки летчика, который до сих пор управлял стандартным штурмовиком Су-25, и которому предстоит теперь пилотировать истребитель F-16, понадобится срок в несколько лет.

Качественное обучение пилотов в короткий срок просто физически невозможно, подчеркнул эксперт.

"Просто летать — это не то же самое, что выполнять боевые стрельбы, перехваты, пуск ракет и сброс бомб", — добавил Краснопёров в разговоре с "ПолитРоссией".

Лётчик отметил, что ситуацию для прошедших подготовку ВСУшников сильно осложнят встречи в воздухе с российскими пилотами, которые по определению будут намного опытнее.