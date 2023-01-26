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Генерал-майор Попов назвал камикадзе будущих украинских пилотов истребителей F-16 ВВС США

Силовые структуры

Украина добилась своего в вопросе поставок танков для Вооружённых сил. Теперь Киев нацелился на американские истребители. Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов считает, что подобные решения Запада выводят конфликт на новый уровень, а границы спецоперации придётся расширить.

Генерал-майор Попов назвал камикадзе будущих украинских пилотов истребителей F-16 ВВС США

Если Вашингтон ответит положительно на просьбу украинского командования и поставит свои истребители F-15 или F-16 для нужд ВСУ, то может возникнуть не только логистический коллапс, но и проблемы с обслуживанием, обучением экипажа и управлением. Лётчиков придётся переучивать, отметил Попов.

"Дополнительная подготовка лётного состава для западных машин обязательна. Я думаю, минимальный срок – не менее трёх месяцев. Да и то, чтобы только научить взлёту-посадке и выполнению самых простых задач боевой подготовки. При условии, что это уже настоящий лётчик, окончивший лётное училище. Речь только о переучивании на конкретную технику – новый тип самолёта", — говорит генерал в беседе с "МК".

В течение одного месяца ВСУ могут подготовить аэродромы. Ещё несколько месяцев потребуется на транспортировку оборудования для их обслуживания. На подготовку технического состава уйдёт около полугода, говорит собеседник издания. Пилотов подготовить проще всего.

"Они  (Западные инструкторы. — Прим. ред.) же их будут готовить почти как лётчиков-камикадзе. На один-два вылета. Иначе не успеют. После такой подготовки о боевой эффективности говорить сложно. Ну, может, те, кому повезёт, со временем летать и научатся. Но поначалу потерь, думаю, будет много", — заключил генерал.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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