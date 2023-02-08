Военнослужащие ВС Украины жестоко расстреляли бойцов российской армии. В Сети появились видеокадры с доказательством произошедшего, которые опубликованы корреспондентами "Русской Весны".
На кадрах военные с руками за головой лежат на снегу, их расстреливают автоматными очередями в голову. На видеозаписи видно не менее трёх военнослужащих ВС РФ, которые уже сдались в плен. Один из бойцов убит, другой поднял руки. Третьего пленного расстреливают в голову из автомата.
Место происшествия на данный момент неизвестно. Напоминаем, такие случаи жестоких расстрелов пленных ВС РФ не единичны.
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