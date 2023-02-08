Полковник в запасе Юрий Кнутов заявил, что после визита Владимира Зеленского в Британию произойдёт эскалация конфликта.
Эксперт отметил, что пока премьер-министр Великобритании Риши Сунак не заявлял о виде дальнобойных средств, которые Лондон планирует поставить ВСУ. Опасным вариантом развития событий будет отправка ракет ATACMS, запускаемых с помощью РСЗО HIMARS.
В случае, если данные орудия Киев получит, ВС РФ нужно предпринять радикальные меры в ответ, применив бомбы большого калибра и вакуумные боеприпасы большой мощности. Кроме того, важно наращивать системы ПВО ускоренными темпами.
"С точки зрения Великобритании это шаг на серьёзнейшую эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией", — резюмировал Кунтов в беседе с "МК".
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