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Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию

Силовые структуры

Полковник в запасе Юрий Кнутов заявил, что после визита Владимира Зеленского в Британию произойдёт эскалация конфликта.

Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию

Эксперт отметил, что пока премьер-министр Великобритании Риши Сунак не заявлял о виде дальнобойных средств, которые Лондон планирует поставить ВСУ. Опасным вариантом развития событий будет отправка ракет ATACMS, запускаемых с помощью РСЗО HIMARS.

В случае, если данные орудия Киев получит, ВС РФ нужно предпринять радикальные меры в ответ, применив бомбы большого калибра и вакуумные боеприпасы большой мощности. Кроме того, важно наращивать системы ПВО ускоренными темпами.

"С точки зрения Великобритании это шаг на серьёзнейшую эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией", — резюмировал Кунтов в беседе с "МК".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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