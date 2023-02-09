Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ростех: граната РГД-У от "Калашникова" способна укрыть от удара высокоточной ракеты
INews: британский министр отреагировал на просьбу Киева фразой "нет грёбаных самолётов"
Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны
Sky News: у ВВС Великобритании нет инструкторов и самолётов для обучения лётчиков ВСУ
РИА Новости: военные РФ в артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили миномёт ВСУ
Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
В Сирии обвинили Запад в помощи террористам и "Белым каскам": "Жителям ничего, совсем!"
В Новосибирске произошёл взрыв газа: подъезд полностью обрушился, есть погибшие
Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине

НАК: на Ставрополье ФСБ РФ ликвидировала боевиков, планировавших теракт на ж/д станции

Силовые структуры

Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно провели контртеррористическую операцию в Ставропольском крае, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

НАК: на Ставрополье ФСБ РФ ликвидировала боевиков, планировавших теракт на ж/д станции

В ходе спецоперации в хуторе Петровском Советского городского округа была уничтожена группа боевиков, готовившая теракт на железнодорожной станции. Преступников удалось заблокировать в доме, после чего им предложили сложить оружие и сдаться.

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — пояснил представитель НАК Вадим Дружинин.

Он добавил, что сотрудники спецслужб и мирные жители в ходе операции не пострадали.

Ранее военный эксперт предложил объявить в России тотальную мобилизацию для скорейшего окончания специальной военной операции на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта

Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта.

Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Последние материалы
Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны
Осенние ягоды: "сырое варенье" из облепихи, сбитень из клюквы и соус из брусники
Sky News: у ВВС Великобритании нет инструкторов и самолётов для обучения лётчиков ВСУ
РИА Новости: военные РФ в артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили миномёт ВСУ
Саррацения: уход за американским хищником на подоконнике
Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
В Сирии обвинили Запад в помощи террористам и "Белым каскам": "Жителям ничего, совсем!"
В Новосибирске произошёл взрыв газа: подъезд полностью обрушился, есть погибшие
Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине
Байден заявил, что мнение американцев о его работе "не имеет значения"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников