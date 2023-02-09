Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно провели контртеррористическую операцию в Ставропольском крае, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В ходе спецоперации в хуторе Петровском Советского городского округа была уничтожена группа боевиков, готовившая теракт на железнодорожной станции. Преступников удалось заблокировать в доме, после чего им предложили сложить оружие и сдаться.
"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — пояснил представитель НАК Вадим Дружинин.
Он добавил, что сотрудники спецслужб и мирные жители в ходе операции не пострадали.
Ранее военный эксперт предложил объявить в России тотальную мобилизацию для скорейшего окончания специальной военной операции на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта.