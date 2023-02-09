НАК: на Ставрополье ФСБ РФ ликвидировала боевиков, планировавших теракт на ж/д станции

Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно провели контртеррористическую операцию в Ставропольском крае, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ходе спецоперации в хуторе Петровском Советского городского округа была уничтожена группа боевиков, готовившая теракт на железнодорожной станции. Преступников удалось заблокировать в доме, после чего им предложили сложить оружие и сдаться.

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — пояснил представитель НАК Вадим Дружинин.

Он добавил, что сотрудники спецслужб и мирные жители в ходе операции не пострадали.

Ранее военный эксперт предложил объявить в России тотальную мобилизацию для скорейшего окончания специальной военной операции на Украине.