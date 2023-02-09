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Военкор Пегов: армия РФ возобновила штурм на подступах к Угледару

Силовые структуры

Российские подразделения активизировались на Угледарском направлении спецоперации. Об этом сообщил военкор Семён Пегов.

Военкор Пегов: армия РФ возобновила штурм на подступах к Угледару

По его словам, бойцы РФ с помощью артиллерийских установок наносят удары по населённым пунктам Новополь, Большая Новосёлка и Золотая Нива, в которых находятся боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"На Угледарском участке российские войска возобновили штурмовые действия на подступах к городу", — уточнил Пегов.

Он также пояснил, что артиллерия ВСУ пытается отражать атаки РФ шквальным огнём.

Кроме того, военкор оценил ситуацию на Донецком направлении. Как пояснил Пегов, армия РФ атаковала украинский гарнизон в Марьинке, вернулась к наступательным операциям в районе Красногоровки, атаковала укрепрайон ВСУ в Авдеевке, продвинулась вблизи Водяного и Опытного.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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