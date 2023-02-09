Российские подразделения активизировались на Угледарском направлении спецоперации. Об этом сообщил военкор Семён Пегов.
По его словам, бойцы РФ с помощью артиллерийских установок наносят удары по населённым пунктам Новополь, Большая Новосёлка и Золотая Нива, в которых находятся боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"На Угледарском участке российские войска возобновили штурмовые действия на подступах к городу", — уточнил Пегов.
Он также пояснил, что артиллерия ВСУ пытается отражать атаки РФ шквальным огнём.
Кроме того, военкор оценил ситуацию на Донецком направлении. Как пояснил Пегов, армия РФ атаковала украинский гарнизон в Марьинке, вернулась к наступательным операциям в районе Красногоровки, атаковала укрепрайон ВСУ в Авдеевке, продвинулась вблизи Водяного и Опытного.
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Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.