Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска начали крупное наступление в ЛНР.
"Участие значительных подразделений по меньшей мере трех крупных российских дивизий в наступательных операциях в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось", — гласят выводы экспертов.
В своей регулярной сводке они отмечают успешные наземные атаки ВС РФ в районе Артёмовска, где армии России удалось добиться определённых тактических успехов.
Также специалисты из США признали, что российские части продолжают продвигаться на Сватовском и Авдеевском направлениях.
Ранее стало известно, что в рядах украинских боевиков на передовой сражаются несовершеннолетние подростки.
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