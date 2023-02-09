ISW: русские вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в ЛНР

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска начали крупное наступление в ЛНР.

"Участие значительных подразделений по меньшей мере трех крупных российских дивизий в наступательных операциях в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось", — гласят выводы экспертов.

В своей регулярной сводке они отмечают успешные наземные атаки ВС РФ в районе Артёмовска, где армии России удалось добиться определённых тактических успехов.

Также специалисты из США признали, что российские части продолжают продвигаться на Сватовском и Авдеевском направлениях.

Ранее стало известно, что в рядах украинских боевиков на передовой сражаются несовершеннолетние подростки.