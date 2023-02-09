В Брянской области отражена новая атака Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили уже десятый с ночи украинский дрон, обнаруженный в небе над Брянским районом.
"Системами ПВО ВС РФ отражена ещё одна атака ВСУ", — подтвердил Богомаз.
Он также добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. Гражданская инфраструктура тоже не повреждена, уточнил губернатор. Руководитель региона поблагодарил российских военных за профессионализм при борьбе с украинскими беспилотниками.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля системы ПВО России сбили девять дронов ВСУ, которые проникли на территорию Стародубского округа Брянской области.
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