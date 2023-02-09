Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили десятый с ночи беспилотник ВСУ

В Брянской области отражена новая атака Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили уже десятый с ночи украинский дрон, обнаруженный в небе над Брянским районом.

"Системами ПВО ВС РФ отражена ещё одна атака ВСУ", — подтвердил Богомаз.

Он также добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. Гражданская инфраструктура тоже не повреждена, уточнил губернатор. Руководитель региона поблагодарил российских военных за профессионализм при борьбе с украинскими беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля системы ПВО России сбили девять дронов ВСУ, которые проникли на территорию Стародубского округа Брянской области.