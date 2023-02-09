Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны

В ночь на 9 февраля девять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) проникли на территорию Стародубского округа Брянской области, следует из заявления главы региона Александра Богомаза.

По его словам, атака украинских националистов была отражена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять", — подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил российских военнослужащих за успешное отражение атаки ВСУ. Как пояснил Богомаз, жертв и пострадавших удалось избежать, разрушений на территории региона тоже не зафиксировано.

Губернатор добавил, что на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб Брянской области.