Марочко: под Артёмовском нашли обезображенные тела в форме бойцов ВСУ

В районе Артёмовска (Бахмута) при захвате позиций ВСУ российскими военными выявлено большое количество обезображенных трупов в форме украинского образца. Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Предварительная оценка показала, что увечья наносились уже после смерти людей, с целью затруднения идентификации, пояснил офицер в своём Telegram-канале.

По его словам, также при убитых обнаружили документы, которые не соответствуют даже визуально тем, у кого они найдены.