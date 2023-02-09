В районе Артёмовска (Бахмута) при захвате позиций ВСУ российскими военными выявлено большое количество обезображенных трупов в форме украинского образца. Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Предварительная оценка показала, что увечья наносились уже после смерти людей, с целью затруднения идентификации, пояснил офицер в своём Telegram-канале.
По его словам, также при убитых обнаружили документы, которые не соответствуют даже визуально тем, у кого они найдены.
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