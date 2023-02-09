Украинская армия перебрасывает вооружение, технику и личный состав в районы населённых пунктов Сватово и Кременная из Харькова через Купянск. Об этом сообщил в четверг в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По словам офицера, перебрасывать дополнительные силы и средства и использовать резервы командование вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждено из-за успехов российских военных.
Эксперт добавил, что, по информации, которая ещё требует дополнительного подтверждения, эти подразделения прибыли в Харьков с Западной Украины и являлись личным резервом главкома ВСУ Валерия Залужного.
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