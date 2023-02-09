Военный эксперт Прохватилов: Молдавия с отмашки НАТО готовится к захвату Приднестровья

Крупнейшие поставщики Пентагона — Lockheed, Grumman, Raytheon, General Dynamics — усиленно расширяют производство. По мнению военного эксперта Владимира Прохватилова, это говорит о грядущем расширении географии горячих точек. Специалист считает, что следующий конфликт возникнет в Приднестровье. Молдавия, как отмечает Прохватилов, уже готовится к захвату региона.

"У них сейчас одно желание — чтобы конфликт длился максимально долго", — отметил эксперт.

По мнению Прохватилова, ВПК США сейчас наращивает производство оружия и его нужно кому-то продавать.

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