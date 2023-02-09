В случае сдачи ВСУ Артёмовска российские войска начнут стремительно продвигаться "вглубь Украины". Об этом рассказал экономист Олег Соскин. По мнению специалиста, после взятия города ВС РФ пойдут на Северск, Славянск и Краматорск. Это будет являться ключом к полной победе России.
По мнению Соскина, обещанного Зеленским наступления в районе Сватово и Кременной так и не случилось. ВСУ выжидали удобный момент, но в итоге "в атаку пошли русские, а не украинцы".
Как считает специалист, западная разведка, которая советует киевскому режиму сдать Артемовск, "не понимает последствий" этого решения.
Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к Артёмовску сразу с трёх направлений.
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