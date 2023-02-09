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В Запорожье на месте прилёта ракеты поднимается чёрный столб дыма

Силовые структуры

Сегодня, 9 февраля, в Запорожье наблюдаются сильные взрывы.

В Запорожье на месте прилёта ракеты поднимается чёрный столб дыма

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на украинские СМИ.

По всей вероятности, поражён объект инфраструктуры, однако пока неизвестно точно, какой. На месте удара российской ракеты поднимается чёрный дым, отметил ведущий Первого канала.

"Тем временем в Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, подконтрольной ВСУ части Херсонской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога", — подчеркнул Осташко.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к Артёмовску сразу с трёх направлений.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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