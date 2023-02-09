В Запорожье на месте прилёта ракеты поднимается чёрный столб дыма

Сегодня, 9 февраля, в Запорожье наблюдаются сильные взрывы.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на украинские СМИ.

По всей вероятности, поражён объект инфраструктуры, однако пока неизвестно точно, какой. На месте удара российской ракеты поднимается чёрный дым, отметил ведущий Первого канала.

"Тем временем в Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, подконтрольной ВСУ части Херсонской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога", — подчеркнул Осташко.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к Артёмовску сразу с трёх направлений.