SpaceX против применения сетей Starlink для беспилотников ВСУ

Компания SpaceX ограничила использование киевским режимом спутников Starlink в военных целях.

Американская компания против управления беспилотниками ВСУ, заявила президент Гвинн Шотвелл.

"Интернет Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие", — цитирует её агентство Reuters.

Говоря об использовании националистами сервисов Starlink для управления БПЛА, Шотвелл отметила, что у компании есть способ, при помощи которого SpaceX может ограничить применение систем, что они и сделали. Какие именно меры приняты, не сообщается. Использование сетей Starlink для дронов Украины в военных целях не попадало под соглашение между киевской властью и SpaceX, подчеркнула она.

Ранее украинское министерство обороны заявило о формировании подразделений операторов ударных беспилотников. Новые роты планировалось обеспечить связью Starlink, БПЛА и боеприпасами.