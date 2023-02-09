Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, который направил главе Следственного комитета просьбу расследовать расстрел в упор пленных российских военных бойцами вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал RT о первой реакции на ролик.
По словам депутата, он призвал в своих соцсетях потребовать от президента Украины Владимира Зеленского выдать виновных в военном преступлении, а если он этого не сделает, послать ему "Искандер" прямо в офис.
Депутат добавил, что пройти мимо такого массового преступления, которое происходит сейчас, не может ни один нормальный человек.
В плену у украинской стороны есть не только военные, но и гражданские, которых содержат в нечеловеческих условиях, а кого-то даже и убивают, заметил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.