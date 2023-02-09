Депутат Госдумы Кузнецов призвал Зеленского к ответу за расстрел пленных военных РФ

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, который направил главе Следственного комитета просьбу расследовать расстрел в упор пленных российских военных бойцами вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал RT о первой реакции на ролик.

По словам депутата, он призвал в своих соцсетях потребовать от президента Украины Владимира Зеленского выдать виновных в военном преступлении, а если он этого не сделает, послать ему "Искандер" прямо в офис.

Депутат добавил, что пройти мимо такого массового преступления, которое происходит сейчас, не может ни один нормальный человек.

В плену у украинской стороны есть не только военные, но и гражданские, которых содержат в нечеловеческих условиях, а кого-то даже и убивают, заметил собеседник издания.