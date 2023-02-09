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Журналист Борзенко: боевики ВСУ расстреливают российских пленных из-за давления Запада

Силовые структуры

Военный журналист Алексей Борзенко прокомментировал появившиеся в Сети кадры, на которых украинский боевик расстреливает лежащего на земле российского солдата из автомата. По мнению репортёра, на подобные преступления ВСУ идут из слабости, так как они не достигают никаких успехов на поле боя, а Запад требует продвижения, сообщает Телеканал "360".

Журналист Борзенко: боевики ВСУ расстреливают российских пленных из-за давления Запада

С одной стороны, на Киев давит Запад, требуя победы, а с другой, наступают российские войска, отметил военкор.

По его мнению, ВСУ ничего не могут, хотя разговоров о том, что "вот сейчас мы русских погоним" было много.

"Поэтому от слабости им ничего не остается, кроме как применить тактику устрашения, запугивания путём публичной казни военнопленных", — объяснил собеседник издания.

Он также заметил, что украинские нацисты с самого начала отличались особой жестокостью, а сколько они всего погубили российских военных, никто не знает.

Ранее видео с расстрелом пленных ВС РФ прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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