Минобороны: Попытки Киева активизировать действия авиации ВСУ закончились потерей МиГ-29 и Су-25

Наступательные действия российской армии в зоне СВО продолжаются. Удары наносятся не только на линии соприкосновения, но и в глубокий тыл противника. Об этом говорится в новом отчете Минобороны.

Украинский МиГ-29 в районе Новопавловки ДНР вступил в бой с российским истребителем, завершим его в нашу пользу. Су-25 был сбит в районе Херсона, тут постарались наземные силы.

По сведениям военного ведомства, за прошедшие сутки серьёзных подвижек в зоне СВО не произошло. Инициатива по-прежнему на стороне ВС РФ.

Ранее стало известно, что Байден призвал оставить истребители F-16 в США, а не передавать Украине.