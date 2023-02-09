Наступательные действия российской армии в зоне СВО продолжаются. Удары наносятся не только на линии соприкосновения, но и в глубокий тыл противника. Об этом говорится в новом отчете Минобороны.
Украинский МиГ-29 в районе Новопавловки ДНР вступил в бой с российским истребителем, завершим его в нашу пользу. Су-25 был сбит в районе Херсона, тут постарались наземные силы.
По сведениям военного ведомства, за прошедшие сутки серьёзных подвижек в зоне СВО не произошло. Инициатива по-прежнему на стороне ВС РФ.
Ранее стало известно, что Байден призвал оставить истребители F-16 в США, а не передавать Украине.
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