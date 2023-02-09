Экс-глава республики Тува Шолбан Кара-оол встретился с солдатами, которые пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей Народной милиции ДНР. Он подчеркнул, что серьёзных травм у военнослужащих нет, однако некоторые из них были направлены в госпитали.
Кара-оол назвал ситуацию ненормальной. На данный момент в произошедшем разбирается прокуратура.
"Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчинённым", — сказал Кара-оол в беседе с РБК.
Ранее в Сети появилось видеообращение на тувинском языке от группы мобилизованных. Солдаты заявили, что в ДНР столкнулись с побоями и угрозами.
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