Экс-глава Тувы Кара-оол: никто из заявивших о побоях в ДНР серьёзно не пострадал

Экс-глава республики Тува Шолбан Кара-оол встретился с солдатами, которые пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей Народной милиции ДНР. Он подчеркнул, что серьёзных травм у военнослужащих нет, однако некоторые из них были направлены в госпитали.

Кара-оол назвал ситуацию ненормальной. На данный момент в произошедшем разбирается прокуратура.

"Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчинённым", — сказал Кара-оол в беседе с РБК.

Ранее в Сети появилось видеообращение на тувинском языке от группы мобилизованных. Солдаты заявили, что в ДНР столкнулись с побоями и угрозами.