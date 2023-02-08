Глава Тувы Ховалыг заявил о согласии МО на перевод мобилизованных из ДНР после жалоб

Минобороны России одобрило перевод военнослужащих, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, из ДНР в 55-ю бригаду после жалоб. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Он напомнил, что большинство резервистов из Тувы проходят службу в 55-й бригаде и выполняют все поставленные задачи.

"По существующим требованиям, переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение", — добавил Ховалыг в своём Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях солдаты опубликовали видеообращение на тувинском языке. Военнослужащие пожаловались на побои и угрозы со стороны представителей Народной милиции ДНР. Также они отметили, что до сих пор их не прикрепили к какой-либо воинской части. Инициаторы ролика призвали главу Тувы принять меры.