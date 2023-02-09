Боец ВС РФ попал под обстрелы и приготовился подорвать себя гранатой, но его спасли сослуживцы

Доброволец из Оренбургской области неделю назад попал под обстрелы в зоне спецоперации на Украине. Он оказался на волосок от смерти и уже записал прощальное видео, но в последний момент его спасли сослуживцы. Об этом пишет База.

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались несколько раз взять штурмом позиции российских военных, но все их атаки были отражены.

После этого по военным ВС РФ стали бить из артиллерии — они же, потратив все боеприпасы, приготовились к последнему бою.

В этот момент Рустам, вооружившись гранатой, и записал прощальное видео, отмечает издание.

"Размотало нас… Не вытаскивает никто. Вот он, аргумент, остался один. Давайте, я вас всех люблю", — обратился он к друзьям.

Однако ему, несмотря на отчаянное положение, удалось выжить. Знакомые добровольца рассказали "Базе", что сослуживцы успели подойти к позиции на подмогу, отбили атаку ВСУ и вытащили его. Сейчас герой проходит лечение в госпитале Ростова-на-Дону.