Der Spiegel: Владимир Зеленский объяснил свой приказ удерживать Артёмовск

На Артёмовском направлении ВСУ несут огромные потери. При этом президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ до последнего удерживать город. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он объяснил, что побудило его это сделать.

Зеленский рассказал, что остановить российские войска под Артёмовском нужно было любой ценой чтобы затянуть время. Оно необходимо, чтобы в ВСУ были доставлены западные танки.

"Мы в настоящее время приобретаем время для поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена", — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что считает мнение западной разведки относительно отсутствия у Артёмовска стратегической ценности ошибочным.

Ранее стало известно, что в случае сдачи ВСУ Артёмовска российские войска начнут стремительно продвигаться "вглубь Украины".