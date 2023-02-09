Путин: Россия пытается завершить боевые действия на Украине, которые идут с 2014 года

Лидер РФ Владимир Путин сказал, что Россия не запускала на Украине военный конфликт. Как подчеркнул президент, боевые действия начались ещё в 2014 году.

"Мы пытаемся их закончить", — добавил глава РФ во время встречи с представителями авиационной промышленности.

По мнению Путина, вооружённое столкновение началось после госпереворота на Украине из-за националистов и их последователей.

Ранее руководитель Украины Владимир Зеленский признался, что сам прекратил выполнение минских договорённостей. Об этом написали в немецких СМИ.