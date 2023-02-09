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Зеленский второй раз за сутки признался, что сам остановил выполнение Минских соглашений

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за эти сутки признался, что сам остановил выполнение Минских соглашений.

Зеленский второй раз за сутки признался, что сам остановил выполнение Минских соглашений

В этот раз он об этом похвастался в интервью немецким СМИ.

Глава Незалежной заявил, что считает, будто бы подписанный в 2015 году Минск-2 являлся уступкой Российской Федерации.

"Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России", — в частности, заявил президент Украины.

Он отмечает, что якобы сразу сказал Эмманюэлю Макрону, Ангеле Меркель и Владимиру Путину, что "в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы".

По его словам, эти лидеры государств удивились и немного разозлились на то, что он поставил под сомнение данный процесс сразу после его избрания президентом.

"Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все сёла на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", — подытожил украинский лидер.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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