Зеленский второй раз за сутки признался, что сам остановил выполнение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за эти сутки признался, что сам остановил выполнение Минских соглашений.

В этот раз он об этом похвастался в интервью немецким СМИ.

Глава Незалежной заявил, что считает, будто бы подписанный в 2015 году Минск-2 являлся уступкой Российской Федерации.

"Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России", — в частности, заявил президент Украины.

Он отмечает, что якобы сразу сказал Эмманюэлю Макрону, Ангеле Меркель и Владимиру Путину, что "в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы".

По его словам, эти лидеры государств удивились и немного разозлились на то, что он поставил под сомнение данный процесс сразу после его избрания президентом.

"Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все сёла на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", — подытожил украинский лидер.