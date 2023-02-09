Бывший генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал об обращении с попавшими в плен боевиками ВСУ. По его словам, пленным украинским военнослужащим ничего не угрожает, им даже разрешили позвонить родным и сообщить о своём положении.
"Возможно, в ВСУ боятся возмездия за издевательства и расправы над нашими воинами, попавшими к вам в плен, но командир добровольческой интернациональной "Пятнашки", мой товарищ Ахра Авидзба показывает, чем мы от вас отличаемся", — пишет Рогозин.
По его мнению, если боевики хотят жить, то им нужно немедленно сдаться.
"Сдавайтесь, целее будете. И не огорчайте своих матерей", — заявил Рогозин.
Своё сообщение он также продублировал на украинском языке.
Ранее сообщалось, что очередной расстрел российских пленных лежит на совести западных кураторов киевского режима.
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