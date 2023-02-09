МИД РФ: очередной расстрел российских пленных лежит на совести западных кураторов киевского режима

Появившееся в сети видео с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками стало очередным свидетельством преступлений Киева. Об этом заявили в МИД России. Как говорится в заявлении дипведомства, заказчиками преступления выступают западные кураторы Киева.

"Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", — подчеркнули в МИД РФ.

Данный инцидент в дипломатическом ведомстве назвали "военным преступлением". В МИД России выразили сожаление, что признанные международные организации никак не отреагировали на вопиющий факт. Также отмечена, что расследование расстрела российских бойцов взял на контроль Следственный комитет России.

"Уверены, что они не останутся безнаказанными", — заключили в дипведомстве.

Ранее в Сети появились первые доказательства гибели российских солдат после применения ВСУ химоружия.