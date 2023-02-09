РВ: опубликованы видеокадры применения танка Т-14 "Армата" ВС РФ в зоне СВО

В зоне спецоперации появились новейшие танки Вооружённых сил России Т-14 "Армата". Опубликованы кадры работы боевой машины, ведущей огонь. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" поделились видеозаписью.

Ранее данные танки были замечены на полигонах южных регионов Российской Федерации в декабре 2022 года. Военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что во время испытаний такие боевые машины обстреливают настоящими снарядами, чего не делают больше нигде в мире.

Ранее эксперт Юрий Кнутов проинформировал о возможной эскалации конфликта на Украине после визита Владимира Зеленского в Британию.