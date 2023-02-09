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РВ: опубликованы видеокадры применения танка Т-14 "Армата" ВС РФ в зоне СВО

Силовые структуры

В зоне спецоперации появились новейшие танки Вооружённых сил России Т-14 "Армата". Опубликованы кадры работы боевой машины, ведущей огонь. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" поделились видеозаписью.

Ранее данные танки были замечены на полигонах южных регионов Российской Федерации в декабре 2022 года. Военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что во время испытаний такие боевые машины обстреливают настоящими снарядами, чего не делают больше нигде в мире.

Ранее эксперт Юрий Кнутов проинформировал о возможной эскалации конфликта на Украине после визита Владимира Зеленского в Британию.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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