РВ: войска ВСУ в районе Угледара повредили вертолёт Ми-35 ВКС РФ

Военнослужащие 14-й бригады ВС Украины в районе Угледара нанесли массированный удар по боевому вертолёту Ми-35 Воздушно-космических сил РФ. Об этом проинформировали корреспонденты "Русской Весны", в распоряжении которых оказались видеокадры с места события.

На данный момент ведётся операция поисково-спасательной группы, эвакуировавшей экипаж. Для помощи пострадавшим людям на место происшествия прибыл российский вертолёт Ми-8.

Ранее сообщалось о применения ВС РФ новейшего танка Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Опубликованы кадры работы боевой машины, ведущей огонь.