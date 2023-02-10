Ночью 10 февраля Военно-космические силы РФ нанесли массированный удар по инфраструктурным и военным целям на Украине. Местные жители сообщают о десятках взрывов.
Сразу после полуночи украинцы из разных регионов начали писать в соцсетях, что слышат звуки пролетающих дронов-камикадзе. Беспилотники были замечены в Черкасской и Винницкой областях.
Позже местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Днепропетровске, Харькове и на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Ранее украинский генерал признал, что российские войска атакуют одновременно на пяти направлениях, что вынудило боевиков забыть о контрнаступлении и сесть в глухую оборону.
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