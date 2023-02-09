Генерал ВСУ Романенко: русские идут с пяти направлений, мы сели в глухую оборону

Подразделения ВС РФ продолжают успешно продвигаться практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения на востоке Украины, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Мы уже сейчас видим это наступление. Более того, две недели назад оно начиналось с четырёх (направлений. — Прим. ред.), а сейчас распространилось ещё и на часть Харьковской области", — пояснил он в интервью украинскому телеканалу.

Романенко уверен, что успехи российской армии объясняются проведённой частичной мобилизацией, но, напомнил генерал-лейтенант, ещё около 200 тысяч солдат ВС РФ пока не вступали в бой, так как заканчивают подготовку.

Всё, что остаётся ВСУ на данный момент, отметил украинский военачальник, уйти в глухую стратегическую оборону и ждать подходящей возможности для начала контрнаступления.

Накануне глава района в Херсонской области сообщил, что националисты беспорядочно минируют поля и просёлочные дороги в регионе, надеясь сдержать продвижение российских сил.