Подразделения ВС РФ продолжают успешно продвигаться практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения на востоке Украины, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Мы уже сейчас видим это наступление. Более того, две недели назад оно начиналось с четырёх (направлений. — Прим. ред.), а сейчас распространилось ещё и на часть Харьковской области", — пояснил он в интервью украинскому телеканалу.
Романенко уверен, что успехи российской армии объясняются проведённой частичной мобилизацией, но, напомнил генерал-лейтенант, ещё около 200 тысяч солдат ВС РФ пока не вступали в бой, так как заканчивают подготовку.
Всё, что остаётся ВСУ на данный момент, отметил украинский военачальник, уйти в глухую стратегическую оборону и ждать подходящей возможности для начала контрнаступления.
Накануне глава района в Херсонской области сообщил, что националисты беспорядочно минируют поля и просёлочные дороги в регионе, надеясь сдержать продвижение российских сил.
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